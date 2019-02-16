100 milyon lirayı aşan yatırım bütçesiyle 3 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak hizmet verecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen, x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj x-ray ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu sınır kapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Tam donanımlı ve modern görüntüsüyle yolcu geçişlerine açılan gümrük kapısı, bölgede sevinçle karşılandı.

"Faydasını önümüzdeki süreçte daha iyi göreceğiz"

Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın bölge ve Van açısından önemli bir çıkış noktası olduğunu söyledi.

Bölge halkının 50 yıldır hayal ettiği Kapıköy'ün yeni yüzüyle hizmet vermeye başladığını ifade eden Çiftçi, "Kapıköy, AK Parti hükümetinin verdiği bir sözdü. Hakikaten hem Van hem de bölge için çok önemli bir eser haline geldi. Hem turizm hem de ticarette faydasını önümüzdeki süreçte daha iyi göreceğiz. Van ve bölgemiz Kapıköy ile 'çıkmaz sokak' olmaktan çıkacak, dünyaya açılan kapısı haline gelecek." dedi.

“Buradan milyar doları aşan çok önemli gelir elde edilecek”

Kapıköy'ün 100 milyon lirayı aşan yatırımla hizmete girdiğini belirten Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Kapıköy ticarette olduğu kadar turizmde de bizim için son derece önemli bir nokta. İnanıyorum buradan milyar doları aşan çok önemli gelir elde edilecek. Tabi bu bir hayaldi ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimatlarıyla gerçekleşti. Artık Kapıköy ile Van ve bölgenin yarını bugünden daha iyi olacak. Nitekim 2017'de 957 bin turist Kapıköy'den Van'a giriş yaparken, bu sayı 2018'de 682 bin olarak tespit edildi."

"Turizme çok önemli katkı sağlayacak"

Van TSO Başkan Vekili Faruk Biner de Kapıköy'ün doğuyu batıya taşıyan bir köprü görevi gördüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapımızın tarihi İpekyolu üzerinde bulunması önemini artırıyor. Bu açıdan ulaşım ağlarındaki modernizasyon her açıdan kaliteyi beraberinde getirecek. Burada kapımız yokken bile 500 bin turist geldiyse, bu kapımızın modern görüntüye kavuşmasıyla bu sayı çok daha artacak. Ticaretin yanı sıra turizme çok önemli katkı sağlayacak. İnanıyorum Van'ın cazibesi bu yatırımla daha da artacak."

Kaynak: AA