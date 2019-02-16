Türkiye
Bakan Dönmez: En büyük keşfimiz denizde olacak
16 Şubat 2019 Cumartesi 15:50 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "2018'de Türkiye Petrolleri 70 civarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sene iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz denizde olacak." dedi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye Petrolleri'nin yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdiğini hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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