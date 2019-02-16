Geçtiğimiz yıl Türkiye Petrolleri'nin yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdiğini hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA