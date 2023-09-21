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Ekonomi
TRT Haber 21.09.2023 09:17

Fed’den "şahin" rota: Faiz oranları daha uzun süre yüksek seviyede kalacak

ABD Merkez Bankası, 22 yılın zirvesindeki politika faizini değiştirmeyerek sıkılaşma sürecinde ikinci kez duraklama kararı alırken, gelecek yıl için daha “şahin” bir tablo çizdi. Yetkililerin beklentilerini yansıtan projeksiyonlar bu yıl için 25 baz puanlık bir faiz artırımına daha işaret etti.

Belgin Yakışan Mutlu
Belgin Yakışan Mutlu
Fed’den "şahin" rota: Faiz oranları daha uzun süre yüksek seviyede kalacak

ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesin olan yüzde 5,25-5,50 bandında bıraktı.

Piyasa fiyatlamaları açısından buraya kadar bir sürpriz yok. Fed’in beklentilerle ters düşmeme geleneği bozulmamış oldu. Bu açından tüm odak; beklentilerin yönetildiği ve her iki toplantıdan birinde açıklanan yetkililerin projeksiyonlarına çevrilmişti.

3 temel göstergeye ilişkin projeksiyonlar; faiz oranı ve büyümede yukarı, işsizlik oranı ve enflasyonda aşağı yönlü revizyona işaret etti.

  2023 2024
Büyüme (%) 2,1 1,5
İşsizlik Oranı (%) 3,8 4,1
Enflasyon (%) 3,3 2,5
Faiz Oranı (%) 5,6 5,1

Tek tek bakmak gerekirse; Fed yetkililerinin federal fon oranına ilişkin yıl sonu medyan beklentisi yüzde 5,6’da sabit kaldı. Bu yıl için sadece bir kez daha 25 baz puanlık faiz artırımının masada olduğuna işaret etti. Ancak gelecek yıl için medyan beklentinin yüzde 4,6’dan yüzde 5,1’e yükselmesi faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyede kalacağı ya da gelecek yıl için faiz indirim sürecinde çok yavaş adımlar atılacağı olarak yorumlandı. Bu da oldukça şahin, yani sıkı parasal duruşa işaret etti.

Ekonomide "yumuşak iniş" senaryosu güçlendi

Diğer önemli bir projeksiyon ise büyüme göstergesinde oldu. "Yumuşak iniş” söylemi; Fed’in tarihi sıkılaşma sürecindeki en fazla konuşulan başlıklardan oldu. Ekonomide soğumayı kontrol altına alarak enflasyonla mücadele edilebileceğine dair beklentiyi artıran bu söylem; projeksiyonlarla aslında karşılık buldu. Fed yetkililerinin büyüme beklentisi; bu yıl için yüzde 1’den yüzde 2,1’e, gelecek yıl için ise yüzde 1,1’den yüzde 1,5’e çıktı. Hazirandan eylül ayına geçen süreçte büyüme beklentilerinde iki katına varan bu revizyon aslında, ekonomide “yumuşak iniş” söyleminin başarıya ulaşabileceğine dair olasılığı oldukça güçlendirdi.

Beklentilerin büyümede yükselirken, işsizlik oranında düşüşmesi iktisadi açıdan birbirini destekleyen bir gelişme. Diğer taraftan çekirdek enflasyona dair medyan beklentinin yüzde 3,9’dan yüzde 3,7’ye inmesi de Fed’in yüzde 2’lik hedeften hala uzak olunsa da yakınsamak için sürecin devam ettiğinin bir göstergesi

Gelecek yıl reel faizler daha yüksek

Beklentilerin işaret ettiği bir başka detay ise ABD'de reel faiz oranının bu yıl için yüzde 2,3 ve gelecek yıl için de yüzde 2,6’ya işaret etmesi. Bu da aslında gelecek yıl faizler artırılmasa da bu yıla kıyasla daha sıkı bir ortamın olacağını gösteriyor.

Powell hala temkinli

Karar metni ve projeksiyonların yayınlanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da basın karşısında soruları yanıtladı. 

Powell, faiz artırımlarına karşın ekonominin güçlü kalmasının iyi bir şey olduğunu ancak yumuşak iniş konusunda hala endişelerinin bulunduğunu söyledi. "Yumuşak iniş olmadan başarıya ulaştım diyemem” ifadesini kullanan Powell, merkez bankacılığı tarihine geçecek söylemlerden birine imza attı: “You know sufficiently restrictive only when you see it…” 

Para politikası duruşlarının yeterince sıkı olup olmadığını nasıl anlayacaklarına ilişkin, "ancak gördüğünüzde anlarsınız” diyerek aslında veri odaklı sürecin devam edeceğini söyledi.

Fed’in başarıya ulaşıp ulaşmadığı veya yönlendirmeleri doğru yapıp yapmadığı konusunda farklı görüşler sunmak mümkün. Ancak şu anda net olan şu ki; enflasyon beklentileri henüz hedeften uzak olsa da aşağı iniyor; büyümede ise görünüm pozitif kalmayı başarıyor.

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