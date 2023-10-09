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Ekonomi
AA 09.10.2023 10:23

Eylülde en yüksek reel getiri BIST 100'de

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,81 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Eylülde en yüksek reel getiri BIST 100'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylüle ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,81 ile BİST 100 endeksinde oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BİST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 3,14 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,69, dolar yüzde 3,16, külçe altın yüzde 3,59, euro yüzde 5,18, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 11,45, TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,96, dolar yüzde 4,41, külçe altın yüzde 4,83, euro yüzde 6,41 ve DİBS yüzde 12,59 kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,35 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 32,06 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,33 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 39,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 42,06 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 65,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,04 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 13,96 ve euro yüzde 7,83 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,57 ve DİBS yüzde 43,3 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 4,02 reel getiri sağlarken, euro yüzde 1,57, dolar yüzde 8,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,42 ve DİBS yüzde 48,24 kayba yol açtı.

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