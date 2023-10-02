Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.10.2023 09:33

Eylül enflasyonu yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.

Eylül enflasyonu yarın açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94 olarak kaydedilmişti.

Yarın, yılın 9. enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 5,0 artmasını bekliyor

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

ETİKETLER
TÜİK Enflasyon
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
AB dışişleri bakanları ilk kez Kiev'de toplandı
10:32
Bakan Koca: Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
10:27
Brent petrolün varil fiyatı 92,56 dolar
10:18
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya "delil" iptali
10:17
Kapadokya'da balon turlarına yağmur engeli
10:16
Adana'da kaçak 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
Sonbaharın büyüleyici renkleri Gümüşhane'yi sardı
Sonbaharın büyüleyici renkleri Gümüşhane'yi sardı
FOTO FOKUS
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller bugün sahiplerini bulacak
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller bugün sahiplerini bulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ