Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.10.2023 09:11

Temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi verdi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 66 milyar 258 milyon 399 bin 641 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 823 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 485 milyon 367 bin 122 lira olan ve 894 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 240 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 773 milyon 680 bin 385 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 430 oldu.

Öte yandan en yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi, 5 milyar 100 milyon lira ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın belediye hizmetleri (Kadıköy-Kaynarca-Sahiba Gökçen ile Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı araç temini) kapsamında düzenlenirken bu yatırıma KDV istisnası sağlandı.

ETİKETLER
Resmi Gazete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Teşvik Belgesi İstanbul
Sıradaki Haber
KKM'deki düşüş serisi 5'inci haftaya taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
AB dışişleri bakanları ilk kez Kiev'de toplandı
10:32
Bakan Koca: Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
10:27
Brent petrolün varil fiyatı 92,56 dolar
10:18
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya "delil" iptali
10:17
Kapadokya'da balon turlarına yağmur engeli
10:16
Adana'da kaçak 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
Sonbaharın büyüleyici renkleri Gümüşhane'yi sardı
Sonbaharın büyüleyici renkleri Gümüşhane'yi sardı
FOTO FOKUS
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller bugün sahiplerini bulacak
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller bugün sahiplerini bulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ