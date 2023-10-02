KKM'deki düşüş serisi 5'inci haftaya taşındı

Kur korumalı mevduatlar cazibesini kaybediyor. Türk lirası mevduatı teşvik edici adımlar atılıyor. Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış sürüyor.

Düşüş serisi 5'inci haftaya girdi, toplam 103 milyar lira tutarında çıkış yaşandı.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Ali Oğuz Diriöz, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Türk lirası güçlendikçe, bu sistemin eninde sonunda işlevini tamamlayıp bitirileceği bekleniyordu. KKM'den birden değil kademeli bir çıkışın gerçekleşeceği yönünde bir irade temsil edildi bu da ekonomide şok etkisi yaratmadan, kademeli olarak TL'nin tercih edilmesine yönelik atılan adımların bir sonucu olduğunu görüyoruz."

KKM 3,3 trilyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 2 milyar 100 milyon lira düştü ve 3 trilyon 300 milyar liraya geriledi.

KKM'den çıkış sürecek mi?

Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışın süreceğini belirten Diriöz şöyle konuştu:

"Kur korumalı mevduatta faizler düşürülüyor, buna karşılık Merkez Bankası düzenli olarak politika faizlerini artırıyor. Bu da TL'de kalmanın daha cazip, KKM'de ve dövizde kalmanın ise daha az tercih edilen bir sistem olmasını ortaya koyuyor. Benim öngörüm önümüzdeki aylarda haftalarda bu çıkışın kademeli olarak devam edeceği yönünde."

