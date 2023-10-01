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Ekonomi
AA 01.10.2023 11:21

SEDDK'dan sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerine yönelik tebliğ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) hazırlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ" ve "Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

SEDDK'dan sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerine yönelik tebliğ

"Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ" ile şirketlerin, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayarak düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların dipnot ve açıklamalarıyla birlikte kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

"Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ" ile de Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak finansal tablolar hazırlanmasına imkan tanınması, şirketlerin muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarında tekdüzelik sağlanması, sağlıklı ve karşılaştırılabilir bilgi üretimi ve akımını sağlayacak bir altyapı oluşturup gerek sigortacılık sektörünün gerekse sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mali durumunun ve gelişiminin mümkün olan en iyi şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesini sağlanması amaçlandı.

Tebliğler, Türkiye'de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini kapsıyor.

Söz konusu iki tebliğ de 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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