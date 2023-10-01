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Ekonomi
TRT Haber 01.10.2023 02:59

Sanayi, KOBİ ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın fiyatı artırıldı

Büyük sanayi kuruluşları, KOBİ'lerde ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında değişiklik yapılmadı.

Sanayi, KOBİ ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın fiyatı artırıldı
[Fotograf: AA]

Açıklama BOTAŞ'ın internet sitesinden yapıldı.

Buna göre Ekim itibarıyla, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

"Ukrayna'dan sonra Avrupa'nın en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde"

Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında ise değişiklik yapılmadı.

Açıklamada, "Konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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Doğalgaz KOBİ Sanayi Üretimi
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