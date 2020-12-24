Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,5670 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6198 ve en yüksek 7,6690 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,6412'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,6490'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,3695'ten satıldı.

24 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: