Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 24 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,56 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 24 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,5670 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,6198 ve en yüksek 7,6690 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,6412'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,6490'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,3695'ten satıldı.
24 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
ÇARŞAMBA
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,6280
|
7,6290
|
7,5660
|
7,5670
|
Avro
|
9,3050
|
9,3060
|
9,2180
|
9,2190
|
Sterlin
|
10,2840
|
10,3360
|
10,2590
|
10,3100
|
İsviçre Frangı
|
8,5490
|
8,5930
|
8,4750
|
8,5180
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,5980
|
7,6780
|
7,5360
|
7,6160
|
Avro
|
9,2650
|
9,3450
|
9,1780
|
9,2580
|
Sterlin
|
10,2240
|
10,4340
|
10,1990
|
10,4090
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