Kısa çalışma ödeneği koronavirüs salgınıyla birlikte devreye alındı.

Bu süreçte işçiyi işten çıkarmış işverenden ödenekler geri istenecek. İşveren, işçilere verilen kısa çalışma ödeneğini faiziyle iade edecek.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında ekim ayı sonuna kadar fazla ve yersiz verilen ödenekler işverenden geri alınmayacak.

Fazla ödenekler geri alınmayacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Burada kısa çalışma ödeneğinin yersiz yapıldığı takdirde bunlar işveren aracılığıyla işçilerden tahsisi ediliyor. Dolayısıyla bu tahsilatın yapılamayacağı kararlaştırıldı. Bu süre ekim ayının sonuna kadar" dedi.

Yersiz ve fazla ödeme yapılan işverenlerin tespiti için komisyon kurulacak. Komisyonda, İŞKUR il müdürlüklerinden en az 3 kişi yer alacak.

Ödemelerin yersiz ve fazla yapıldığının tespiti için şartlar da belli oldu.

Ekim ayı ve öncesine ait olması gerekecek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanacak bu ödeme. Kısa çalışma ödeneğinin COVID-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle olması gerekiyor. Son bir şartta bu fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmadan ödeme döneminin ekim ayı ve öncesine ait olması gerekecek" açıklamasını yaptı.

1 Kasım’dan sonra yapılan yersiz ödemelerse işverenden geri alınacak.