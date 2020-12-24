Altın piyasasında, en düşük 456 bin lirayı, en yüksek ise 462 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 456 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 51 milyon 659 bin 345,62 lira, işlem miktarı ise 4.499,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 65 milyon 507 bin 779,60 lira oldu.