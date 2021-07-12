Etiyopya Tarım Bakanı Ömer Hüseyin, 7 Temmuz'da son bulan mali yılda 248 bin ton kahve ihraç edildiğini açıkladı.

Hüseyin, 906 milyon doları bulan ihracatın, şimdiye kadar kayıtlara geçen en yüksek miktar olduğunu vurguladı.

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Dünyanın beşinci büyük kahve üreticisi Etiyopya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Belçika ve Japonya geliyor.