Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde konut satışındaki azalmaya karşın yabancılara yapılan satışlardaki artış dikkati çekti. Söz konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyen satışlar, ocakta 2 bin 675, şubatta 2 bin 964, martta 4 bin 248, nisanda 4 bin 77, mayısta 1776 ve haziranda 4 bin 748 olarak kayıtlara geçti. Böylece yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 20 bin 488'e ulaşmış oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 14 bin 262 seviyesindeydi.

İstanbul'da 10 binin üzerinde konut satıldı

Ocak-haziran döneminde yabancılara İstanbul'da 10 bin 108 konut satılırken, bu ili, 3 bin 990 ile Antalya, 1276 ile Ankara, 951 ile Mersin, 584 ile Yalova takip etti.

Bu dönemde en çok konutu 3 bin 70 adetle İran vatandaşları aldı. İranlıları, 3 bin 19 konutla Irak, 1759 ile Rusya, 1277 ile Afganistan, 726 ile Almanya vatandaşları izledi.