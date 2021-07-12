Türkiye'nin meyve sebze ve mamulleri ihracatı, 2020 Ocak-Haziran döneminde 777 milyon dolar oldu. Salgın sürecinde kesintisiz yapılan üretimle 2021'in aynı döneminde ihracat yüzde 20 arttı ve 936 milyon dolara çıktı.

Başta Avrupa'da olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye giden meyve sebze mamullerinde ilk sırada 133 milyon dolarla Almanya yer aldı.

Mamul ihracatının 93 milyon dolardan yüzde 23 artışla 114 milyon dolara çıktığı ABD ise ikinci sıraya yükseldi. Bu dönemde Irak'a yapılan ihracat ise 83 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk sırada gazlı içeçekler var

Ürün açısından bakıldığında ilk sırada gazlı içecekler yer aldı. Gazlı içecekler ihracatı 77 milyon dolardan yüzde 64 artışla 126 milyon dolara çıktı.

Salgın döneminde rekor kıran turşu ihracatında da yükseliş sürüyor. Turşuda ihracat 100 milyon dolardan yüzde 32 artışla 132 milyon dolar oldu.

Sektör temsilcileri turşuda yılı rekorla kapatmayı hedefliyor. Elma suyu ihracatı ise 62 milyon dolardan yüzde 48 artışla 92 milyona yükseldi. Domates salçası ihracatı ise 82 milyon dolara çıktı.