Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK 7 şirkete lisans verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 7 şirkete lisans verildi, 5 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 1 şirketin lisansı iptal edildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi.
Aynı piyasada, 2 şirketin tedarik lisansı, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin ise lisansı iptal edildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete de depolama lisansı verildi.
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