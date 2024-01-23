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Ekonomi
AA 23.01.2024 08:54

Engellilere bireysel eğitim desteği 4 bin 692 lira oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olacak.

Engellilere bireysel eğitim desteği 4 bin 692 lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olarak belirlendi.

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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