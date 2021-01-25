Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 28 Ocak'ta Enflasyon Raporunu açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı için 28 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da bir basın bilgilendirme toplantısı yapacak.
Koronavirüs nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek. Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
"Enflasyon Raporu 2020-IV" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası Naci Ağbal Twitter YouTube
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