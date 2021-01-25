Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varili 55 doların üstünde
[Fotoğraf: Reuters]
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 55,31 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 56,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,25 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 55,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,40 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolde teknik olarak 55,35 ile 55,63 dolar aralığı direnç, 55,07 ile 54,79 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.
Etiketler: Brent Petrol Petrol
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