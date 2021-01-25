Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
BOTAŞ 268 personel alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.
Farklı illerde istihdam edilecek kişiler, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapabilecek.
Personel alımı ile ilgili detaylı açıklama ve başvuru formuna İŞKUR’un adresinden ulaşılabilecek.
Etiketler: İŞKUR Resmi Gazete
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