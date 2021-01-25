Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Farklı illerde istihdam edilecek kişiler, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapabilecek.

Personel alımı ile ilgili detaylı açıklama ve başvuru formuna İŞKUR’un adresinden ulaşılabilecek.