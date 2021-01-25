Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başladı
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında, performans testlerini yapacak tren Ankara Garı'ndan hareket etti.
Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek.
Ankara'dan saat 08.00'de hareket eden YHT'nin Sivas'a test çalışmalarını yaparak ulaşacak. Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek.
Testlerin başarıyla tamamlanmasından sonra Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak hat işletmeye alınacak.
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