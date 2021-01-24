Türkiye’nin devam etmekte olan hızlı tren projesi Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, iki il arasındaki seyahat süresini 12 saatten 2 saate düşürmesi sebebiyle en önemli projelerden biri olarak görülüyor.

Proje için 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılması planlanıyor.

TCDD’ye 12 milyardan fazla ödenek ayrıldı

2021 Yılı Yatırım Programı’na göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) için 12 milyar 556 milyon lira ödenek ayrıldı.

TCDD, bu ödeneğin 3 milyar 329 milyon lirasını yüksek hızlı ve hızlı tren projeleri için ayırdı.

Program kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 4,3 milyar lira ayrılırken, TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye 950 milyon lira kaynak ayrıldı.

Bütçenin kalan kısmı yüksek standartlı demir yolu, iltisak hakkı, hemzemin geçit iyileştirmeleri gibi çalışmalarda kullanılacak.