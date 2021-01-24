Karadeniz'in Fatih'i yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Fatih Sondaj Gemisi'yle ilgili açıklama yaptı.
Dönmez, paylaşımında, dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan sondaj gemisinin, Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, "Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" sözlerine de yer verdi.
Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 24, 2021
Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak.
Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.#FatihKaradenizde pic.twitter.com/qgpu1Fdxbg
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