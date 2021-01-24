Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Fatih Sondaj Gemisi'yle ilgili açıklama yaptı.

Dönmez, paylaşımında, dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan sondaj gemisinin, Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, "Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" sözlerine de yer verdi.