Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılması için yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Karadenizde doğalgaz bulma çalışmaları sürüyor. TPAO, aynı bölgedeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulması planlanan sanayi kuruluşlarına da hizmet edecek limanda, doğalgaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kurdu.

TPAO'nın kurduğu merkezden, Fatih Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları karşılanıyor. Yakın zamanda Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına katılacak Kanuni Sondaj Gemisi de Filyos Limanı'nda son hazırlıklarını sürdürüyor.

2 bin kişi istihdam edilecek

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, doğalgazın karaya çıkarılmasında yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin çalışacak olmasının bölge için önemli bir istihdam kaynağı yarattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bizim için iyi bir rakam. Beraberinde limanın için biliyorsunuz lojistik üssü. Onun arkasında endüstri bölgesinde kurulacak fabrikalar. Çalışan kişi sayısı olarak en az 15 bin kişi. Zonguldak sadece taşkömürüne endeksli değil sanayimizle teknolojimizle ve doğalgazımızla inşallah taşkömürünün alternatif bir sektörle ilimizdeki işsizlere bir ümit olacaktır.”

“Nitelikli ara elaman için çalışmalar yapacağız”

Karaman, Filyos'un bölgenin kalkınmasına en önemli bölge durumunda olduğunu söyledi:

"Gençlerimize kaliteli ara elaman olarak kendilerini yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizde üniversitemizle kamu ve sanayi işbirliğiyle projelere imza atacağız. Bakanlığımızda her türlü desteği vermeye hazır. Ara eleman bulmakta zorlanıyor firmalar. Biz Filyos'ta bir firmayı ziyaret ettik. Kaynakçı ve tornacı bulamadıklarını söylediler. Yetişmiş ve kaliteli ara elaman istiyorlar. Bizlerde buna öncü olacağız inşallah."