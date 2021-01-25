Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları pozitif seyretti
[Temsili fotoğraf: AA]
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.624 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselerek 3.209 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 28.822 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,7 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 primle 48.892 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kazançla 30.085 puanda seyrediyor.
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