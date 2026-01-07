Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 07.01.2026 11:23

Enerjiyi verimli kullanmak insanlık borcu

Enerjiyi verimli kullanmak herkes için çok önemli. Bu konuda bilinç oluşturmak için Türkiye genelinde Enerji Verimliliği Haftası kutlanıyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Enerjiyi verimli kullanmak insanlık borcu
[Fotograf: AA]

2007 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu ile kaynakların etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve enerji maliyetlerinin ülke ekonomisine yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atılmıştı. Bu kapsamda Ocak ayının ikinci haftası da ‘Enerji Verimliliği Haftası’ olarak kutlanıyor, bilinç oluşturulmaya çalışılıyor.

Enerjiyi verimli kullanmak insanlık borcu

Enerji, üretim kalemleri içinde hammadde ile birlikte en yüksek kalemi oluşturuyor. Hatta kimi durumlarda hammadde maliyetlerini bile geride bırakabiliyor. Bu nedenle enerjinin verimli kullanılması çok önemli.

Modern çağ insanının en önemli ihtiyaçları arasında yer alan enerjinin verimli kullanılması için hafta boyunca okullarda da etkinlikler düzenlenerek, çocuklara küçük yaştan itibaren enerji tasarrufu anlatılıyor.

Enerjiyi verimli kullanmak insanlık borcu

Kaliteyi düşürmeden verimli kullanım mümkün

İş ve hizmetler için kaliteyi düşürmeden enerji kullanımını düşürmek için yaygın eğitim kapsamında da etkinlikler yapılıyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl 1.120 kiloton eşdeğeri petrolden (kTEP) fazla tasarruf yaptı. Ancak 2030 yılında ülke hedefi bunu 2 bin kTEP’e yaklaştırmak. Bu kapsamda çalışmalar “kaliteyi düşürmeden enerjiyi verimli kullanım” prensibi ile sürüyor. Hem okul eğitimi hem de yaygın eğitim için enerjiyi verimli kullanımı anlatan rehberler hazırlanıyor.

Enerjiyi verimli kullanmak insanlık borcu

Bireysel kullanım önemli

Enerjinin büyük kısmını kullanan sanayide yeşil dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Buna ek olarak yüksek enerji verimliliği sağlayan teknolojilere geçiş yapılıyor. Ancak vatandaşlar da bireysel olarak enerjiyi verimli kullanabilir. 86 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’de bireysel olarak alınacak önlemler, enerji maliyetlerinde büyük fark oluşturuyor. Beyaz eşya gibi konut ve işyerinde kullanılan cihazlarda yüksek enerji verimliliği sağlayan (A ve AA üstü) cihazlar tercih etmek, bunun ilk adımı olarak gösteriliyor. Akıllı ve LED aydınlatma sistemlerine geçmek, ısıtmada kullanılan devasa enerjiyi düşürmek adına bina ve çatı yalıtımı yaptırmak, kısa mesafelerde araç yerine bisiklet gibi çevreci ve sağlıklı tercihlerde bulunmak ve kullanım ve sulama sularında israftan kaçınmak gibi önlemler, verimli enerji kullanımı sağlıyor.

Enerjiyi verimli kullanmak insanlık borcu

Neler yapılacak?

Türkiye’de yürürlükte olan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2030’a kadar önemli bir dönüşüm de hedefleniyor. Bu kapsamda toplumsal seferberlik sürecek, binalarda verimli çözümler standart hale gelecek, sanayi sektörü yeşil döşüme teşvik edilmeye devam edilecek, tarımda enerjiyi verimli kullanıma dönülecek ve daha çevre dostu enerji politikaları desteklenmeye devam edecek.

