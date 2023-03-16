Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enerjide acele kamulaştırma kararı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de tesis edilecek enerji nakil hattının güzergahına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV (Kocaeli 380 TM-Köseköy TM) Brş.N.- Kartepe Sınai TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Etiketler: Resmi Gazete Enerji
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