Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV (Kocaeli 380 TM-Köseköy TM) Brş.N.- Kartepe Sınai TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.