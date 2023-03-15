Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ofisin öncelikli çalışma alanları arasında yer alan ve İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) ana odaklarından birisi olarak öne çıkan finteklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması vizyonuyla "Türkiye Fintek Rehberi" hazırlandı.

Fintek girişimcilerine yol gösterici bir kaynak olması amacıyla hazırlanan rehber, iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Türkiye'yi startup ve fintek alanında ön plana çıkaran unsurlar tanıtılırken, ikinci kısımda ise Türkiye fintek ekosisteminde yer alan iş modellerine, düzenleyici kuruluşlara, bu alanda yapılan düzenlemelere ve finteklerin yararlanabilecekleri teşviklere yer veriliyor.

Türkiye Fintek Rehberi'nde, lisanslı fintek faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara ilişkin ilgili düzenlemeler, bu kuruluşların finansal ve organizasyon yükümlülükleri gibi açıklayıcı bilgiler yer alıyor. Mevzuat altyapısı hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu rehberde ayrıca, lisanslama türleri ve düzenleyici otoritelere ilişkin temel düzenlemelere değiniliyor.

Bir fintek girişimi kurmanın temel göstergelerini içeren rehber sayesinde fintek alanına ilgi duyan ve bu alanda faaliyet yürütmek isteyen girişimcilere bir yol haritası sunması amaçlanıyor.

"Türkiye Fintek Rehberi, alanında bir ilki teşkil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Fintek Rehberi'nin, Türkiye'nin gelişmiş bir fintek ekosisteminin olduğunu açıkça gösterdiğini ve alanında ilk olduğunu vurguladı.

Aşan, "Finans Ofisi olarak hazırladığımız Türkiye Fintek Rehberi, gelişmekte olan finansal teknolojiler ekosisteminde düzenlemeye tabi iş modellerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için bir ilki teşkil ediyor. Yayınımız, e-para ve ödeme kuruluşu ile kitle fonlama platformları gibi dikeylerde pazara giriş sağlayacak kurumlar için bir rehber olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de fintek yatırımları 2022'de rekor kırdı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Türkiye'de güçlü bankacılık sektörü ve teknoloji altyapısı, dijitalleşme oranının artmasına zemin hazırlıyor ve startup ekosisteminin gelişimini de hızlandırıyor.

Geçen yıl startup'lara yapılan yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye, Avrupa'da 10. sırada, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde ise 3'üncü basamakta yer aldı. Yapılan yatırımların etkisiyle dinamik bir ekosistem oluşurken en öne çıkan dikeyler arasında fintek bulunuyor.

Bu ay itibarıyla 637 aktif fintek şirketinin bulunduğu Türkiye'de, 255 fintekle ödemeler alanı ön plana çıkıyor. Türkiye'de 2022'de fintek yatırımları, küresel düzeyde görülen düşüşün aksine bir trend izleyerek, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 89 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Finans Ofisi, sektörün geleceğine ilişkin çalışmalarına devam ediyor

İlk düzenlemenin 2013 yılında yapıldığı Türkiye fintek sektöründe yetkili, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, yenilikçi yaklaşımları ile ekosistemin büyümesi ve gelişmesinde büyük bir rol oynuyor.

Sektör birliği olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 2020 yılında faaliyet göstermeye başlarken diğer birlik ve topluluklar alanın geliştirilmesi için ortak hareket ederek, güvenilir bir finansal teknolojiler ekosistemi inşa etmeyi amaçlıyor. Bu amacın kamu tarafından da sahiplenilmesi ve çatı kurum olarak faaliyetlerin desteklenmesi için projeler, stratejiler ve etkinlikler gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, fintek sektörünün geleceğine ilişkin ilgili paydaşlarla eşgüdümlü olarak çalışmalarına devam ediyor.

Finans Ofisi'nin yürüttüğü en önemli projelerden olan ve kanun çalışmalarının bir süre önce tamamlandığı İFM'nin ana odaklarından birisinin de finansal teknolojiler olduğu biliniyor. İFM içerisinde fintek temalı ve teknopark statüsünde kurulan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü AŞ'nin kısa süre içerisinde teknopark statüsünde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Finans Ofisi, İFM bünyesinde, finteklerin ürün ve hizmetlerini korumalı bir alanda geliştirebilecekleri düzenleme deney alanına yer verilmesi için gerekli planlama ve çalışmalarına devam ediyor. 2023-2025 yılları için Türkiye fintek ekosistemine ilişkin eylem planının ortaya konulması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda hazırlanan Milli Fintek Strateji Belgesi'nde, çalışmalar son aşamaya gelirken, belgenin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.

Milli Fintek Strateji Belgesi, fintek ekosisteminin uluslararası alanda öne çıkacak biçimde teşvik edilmesi, gelişimi önündeki muhtemel sorunlara gerçekçi çözümler üretilerek hak ettiği yere ulaşması ve ilgili düzenlemelerin bu bakış açısıyla yapılması için bir yol haritası niteliği taşıyor.