ABD'de başlayan bankacılık krizinin etkileri genişliyor.

İsviçre merkezli Credit Suisse'in 0en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası, bankaya sermaye artırımı yapmayacağını duyurdu.

Kararın ardından panik satışları gerçekleşti. Credit Suisse'in hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 25'i buldu.

Avrupa'da Credit Suisse paniği

Gelişme, Avrupa borsalarını da etkiledi.

Avrupa'nın önemli bankalarındaki düşüşler hız kazandı. Commerzbank yüzde 9, Deutsche Bank yüzde 7,8, Barclays yüzde 6,6 değer kaybetti.

Credit Suisse'e dair endişelerin artması üzerine, İsviçre Merkez Bankası ve İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu harekete geçti. Banka ile yakın temasta olunduğu, gerekmesi durumunda Credit Suisse'e likidite sağlanacağı açıklandı.

First Republic Bank'ın kredi notu düşürüldü

İki banka iflasının yaşandığı ABD'de ise Kaliforniya merkezli First Republic Bank'ın kredi notu düştü.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P, bankanın uzun vadeli kredi notunun "A-"den "BB+"ya, bir diğer uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch de "A-"den "BB"ye indirdi.

Kredi notu indirimlerinin ardından First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti.