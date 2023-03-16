Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 00:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY'nin bazı seferleri Almanya’daki grev nedeniyle iptal oldu
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle, bugün ve yarın planlanan bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği, bazı seferlerin iptal edildiğine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, bu gece yapılması planlanan İstanbul-Düsseldorf seferi iptal edildi.
Grev nedeniyle, yarın yapılacak Düsseldorf-İstanbul ve Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferleri de karşılıklı olarak yapılamayacak.
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz