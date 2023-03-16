THY Basın Müşavirliği, bazı seferlerin iptal edildiğine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, bu gece yapılması planlanan İstanbul-Düsseldorf seferi iptal edildi.

Grev nedeniyle, yarın yapılacak Düsseldorf-İstanbul ve Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferleri de karşılıklı olarak yapılamayacak.