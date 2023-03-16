Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "özel askeri operasyon" için Rusya'nın Karadeniz'de uçuşa kısıtlanmış bölgeler ilan etmesini görmezden geldiğini belirten Lavrov, "Amerikan tarafı, çatışmacı yaklaşımlarını tırmandırmak için sürekli olarak bir tür provokasyon aramaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaklaşımın kötü olduğuna işaret eden Lavrov, ABD tarafının sürekli stratejik istikrarla ilgilenen sorumlu ülke olduklarını dile getirdiğini, ancak Amerikalı yetkililerin eylemlerinin sözleriyle uyuşmadığını ifade etti.

Lavrov, "Küresel güvenlik için dünyanın en büyük iki nükleer gücü, iki büyük devletin çatışmasına neden olacak herhangi bir olay her zaman ciddi riskler ortaya çıkarır." şeklinde konuştu.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.