İnsanların aşı sonucunda oluşan bağışıklık tepkisinin yaş, cinsiyet ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği biliniyordu.

Bu yüzden bilim insanları, uyku süresinin de bağışıklık tepkisinde önemli rol oynayabileceğini düşünüyordu.

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıp Enstitüsü'nden Dr. Karine Spiegel ve meslektaşları, uyku üzerindeki şüpheleri doğrulamak için bilimsel bir çalışma yürüttü.

Ekip, grip, hepatit A ve hepatit B aşıları üzerinde yapılan 7 çalışmanın sonuçlarını birleştirdi ve analiz etti.

"7 ila 9 saatlik uyku sağlıklı yetişkinler için öneriliyor"

İncelemede geceleri 7 ila 9 saat uyuyan kişilerle ve 6 saatten az uyuyanların vücutlarında oluşan antikorlar karşılaştırıldı. Uzmanlar 7 ila 9 saatlik uykunun sağlıklı yetişkinler için önerilen seviye olduğunu belirtiyor.

Hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayınlanan araştırma, 6 saatten az uyumanın erkeklerde aşılama sonucunda ortaya çıkan bağışıklık tepkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar ortaya koydu.

"Aşıya yanıt verme yeteneğinde erkeklerde istatistiksel bir azalma tespit ettik"

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Michael Irwin, "Aşıya yanıt verme yeteneğinde erkeklerde istatistiksel açıdan anlamlı olan, kadınlarda ise anlamlı olmayan bir azalma tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu farklılığın cinsiyet hormonlarından kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

Bu arada uyku ve aşı etkinliği arasındaki bağlantı, dağınık çalışma düzenlerine sahip kişiler için büyük bir endişe kaynağı olabilir.

Araştırmacılar özellikle aşı yapılmadan önceki gece iyi bir uyku çekilmesini tavsiye ediyor.

ABD'deki Chicago Üniversitesi'nden Fahri Tıp Profesörü Eve Van Cauter, konuyla ilgili "Bireylerin aşı olmadan önceki ve sonraki hafta yeterince uyuduklarından emin olması, planlarını buna göre yapması gerekebilir" dedi.