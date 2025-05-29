Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.05.2025 11:42

Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 3,2 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 5 milyar 71 milyon 704 bin dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 3,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon 70 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 71 milyon 704 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl nisanda bu rakam 5 milyar 239 milyon 580 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 3,2 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 5 artarak 2 milyon 885 bin 795 tona yükseldi.

ETİKETLER
Enerji İthalat
Sıradaki Haber
Türkiye, elektrikli araç satışında "başarı hikayesi" yazdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
İtalya Katolik Kilisesi: 2023-2024'te kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısı 115
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarını bayramdan sonra başlatıyoruz
12:48
Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık
12:48
İstanbul'da kirliliğe neden olan tankere 16 milyon lira ceza
12:43
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:39
Meteoroloji uyardı: İç ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor
Tarihi mekanlar ve camiler iki nakkaşın motifleriyle süsleniyor
Tarihi mekanlar ve camiler iki nakkaşın motifleriyle süsleniyor
FOTO FOKUS
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ