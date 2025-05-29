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Ekonomi
AA 29.05.2025 10:52

Türk somonundan Ordu'ya 1 milyar lira katkı bekleniyor

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen Türk somonunun bu yıl kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sunması bekleniyor.

Türk somonundan Ordu'ya 1 milyar lira katkı bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte deniz sahasının su ürünleri yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Kıyı şeridi 121 kilometre olan Ordu'da su ürünleri sektörünün öne çıktığını belirten Yılmaz, istihdama ise katkı sağladığını vurguladı.

Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki 7 ağ kafesinde Türk somonu ve levrek yetiştiriciliğinin yapıldığını aktaran Yılmaz, iç sularda yer alan küçük tesislerle birlikte toplamda 4 bin 600 ton somon, 800 ton ise levrek üretimi gerçekleştiği bilgisini verdi.

Rusya ve Japonya ihracat yapılan ülkelerin başında

Yılmaz, bu günlerde Ordu'da somon hasadının yapıldığına değinerek, somon hasadının haziran ayının sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

Hasadı yapılan somonun işletmeler tarafından iç tüketime sunulmasının yanı sıra ihracatının yapıldığını belirten Yılmaz, "Özellikle Rusya ve Japonya ihracat yapılan ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri izlemektedir. Bu yıl Türk somonu ihracatından ilimiz ekonomisine 1 milyar lira katkı sağlanması beklenmektedir" dedi.

Yılmaz, kafes balıkçılığı üretiminde çevre hassasiyetine dikkat edildiğinin altını çizerek, üretim yapılırken Tarım ve Orman Bakanlığının mevzuatları kapsamında her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

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