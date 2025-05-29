Altının gramı 4 bin 116 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 131 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 3 bin 275 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan karşılıklılık esaslı tarifeleri iptal etmesi yatırımcıları yeniden riskli varlıklara yöneltirken, güvenli liman varlıklara olan talebi zayıflattı.

Bununla birlikte, Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurması ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere getirdiği bazı tarifelerin yasal yetki sınırlarını aştığına hükmetti. Kararda, karşılıklılık esasına dayanan bu vergilerin, başkana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) ile verilen yetkinin ötesine geçtiği belirtildi.

ABD anayasası gereği, ticaret ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğuna işaret eden mahkeme, ilgili tarifelerin kalıcı olarak engelleneceğini bildirdi.

Bununla birlikte, mahkeme kararına Trump yönetiminin itiraz ettiği aktarıldı.

Analistler, kararın çelik, alüminyum ve otomobil gibi alanlarda süregelen tarifeleri etkilemeyeceğini ancak ABD'nin ticaret politikasında yön değişikliğine yol açabileceğinin altını çizerek, ABD yönetiminin kongre kanalıyla tarifelere yönelik karar almaya devam edebileceği ama bunun karar süreçlerini uzatabileceğini söyledi.

Tarife gelişmelerindeki belirsizliklerin yatırımcılar ve ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerini etkilediğini dile getiren analistler, tarifelere ilişkin netlik sağlanana kadar piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,53’e yükselmesi de altının alternatif maliyetini artırarak yatırımcı ilgisini azalttı. Ayrıca, Fed’in son toplantı tutanaklarında enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği uyarısı yer alırken, bankanın temkinli duruşunu koruması dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 290 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.