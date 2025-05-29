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Ekonomi
AA 29.05.2025 10:10

Borsa güne 9.237,16 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 9.237,16 puandan başladı.

Borsa güne 9.237,16 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 9.177,70 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,46 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.237,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında risk iştahı artarken, Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurma kararı ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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