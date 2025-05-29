Yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'de hesap açma süreçleri kolaylaşacak

MKK'nın üzerinde çalıştığı Doküman Yönetim Sistemi ile yurt dışında yerleşik yatırımcılar, Türkiye'deki yatırım kuruluşlarında hesap açma işlemleri için gereken doküman ve bilgileri elektronik ortamda iletebilecek ve belgelerin yurt dışında hazırlanarak fiziksel olarak Türkiye'ye gönderilmesine gerek kalmayacak.

Böylece yatırım kuruluşlarının, aldıkları bilgiler doğrultusunda, hesap açma süreçleri daha kolay ve hızlı gerçekleşebilecek.

Sistem sayesinde, ilgili dokümanlar yatırımcının onayı sonrası diğer yatırım kuruluşlarıyla paylaşılabilecek, bu sayede birden fazla hesap açma için dokümanlar bir merkezden sağlanabilecek.

Türkiye'de yetkili yatırım kuruluşlarında hesap açma süresi kolaylaşacak

Yurt dışında yerleşik yatırımcının yetki verdiği kuruluşlar üzerinden de kendilerine ait dokümanlar, Doküman Yönetim Sistemi'ne yüklenerek paylaşılabilecek.

Sürecin parçası olarak "dijital ortamda potansiyel vergi numarasının alınması" hizmetinin geliştirilmesi ise MKK İletişim Merkezi (MİM360) üzerinden yakında kullanıma sunulacak. Hesabın açılacağı yatırım kuruluşu tarafından alınacak potansiyel vergi numarası için ihtiyaç duyulan bilgiler elektronik ortamda Dijital Vergi Dairesi'ne gönderilebilecek.

29 Nisan 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından MKK Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'de yetkili yatırım kuruluşlarında hesap açma süreçlerini kolaylaştırmak adına gerekli işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için MKK'ye yeni görev verilmişti.

Yapılan bu değişiklikle MKK'nin işlettiği, merkezi yapıda ve elektronik ortamda yurt dışında yerleşik yatırımcılar tarafından kullanılabilecek Doküman Yönetim Sistemi'nin kurulmasına olanak sağlandı.

Sistem, hesap açım için gerekli dokümanların, paylaşılması, güncellemesi ve paydaşlar arasında hızlı iletimini sağlayacak.