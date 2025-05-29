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Ekonomi
AA 29.05.2025 10:14

ÇAYKUR'da randevulu yaş çay alım sistemine geçiyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yarından itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçileceği duyurdu.

ÇAYKUR'da randevulu yaş çay alım sistemine geçiyor

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlayan 1. sürgün dönemi yaş çay alımlarının devam ettiği belirtildi.

Yaş çay hasadının birkaç günde bitmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Ancak şarjlı cihazlarla yapılan hasattan kaynaklı aşırı stok oluşmuş durumdadır. Dün itibarıyla 11 bin 500 tona çıkan alımlar nedeniyle stoklar olması gerekenin üzerine çıkmıştır. Malumunuz günlük yaş çay işleme kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Üreticilerimizin daha rahat ve huzurlu çay satmalarını teminen randevulu sisteme geçiş yapmak mecburiyetinde kaldık." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan müstahsillere gönderilen SMS'te ise bugün üretici bazında 100 kilogramdan mübayaa yapılacağı, yarın itibarıyla randevulu sisteme geçileceği kaydedildi.

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