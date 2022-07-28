Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödeniyor.

Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılıyor.

Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.

6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak

Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95, yıllık ise 78,6 olarak gerçekleşti.

Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükseldi.