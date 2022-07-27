Meclis Enerji Komisyonu toplantısında konuşan Uci, hükümetin enerji politikaları, petrol ve doğal gaz ihracatına ilişkin mevcut rakamlarla ilgili bilgi verdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İranlı Bakan, ülkesinin günlük ham petrol üretiminde geçen yıla oranla artış olduğunu belirterek, "İran Ulusal Petrol Şirketi'ndeki meslektaşlarımızın, mevcut kuyuların onarımı, yeni kuyuların açılması gibi çalışmalarıyla bugünkü üretim kapasitemiz günlük 3 milyon 818 bin varile ulaştı." dedi.

Ülkesinin yılın ilk 4 ayında (İran takvimine göre 21 Mart - 21 Temmuz) doğal gaz ihracat gelirlerinde de önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artış kaydettiğini aktaran Uci, "Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracatı yaptık. Bu da neredeyse bir önceki yılın tamamında gaz ihracatından elde edilen gelirlere eşit." diye konuştu.

Uci, Rusya'nın Gazprom şirketi ile İran arasındaki anlaşmalara işaret ederek, varılan anlaşmalar kapsamında iki ülkenin Umman ve Pakistan'a gaz tedariki ve gaz ihracat projelerini ortaklaşa yürüteceğini aktardı.

İran'ın petrol üretimi azalmıştı

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu süreçte İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 10 Mayıs'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkesinin petrol ihracatının yeni hükümetin göreve geldiği Ağustos 2021'den bu yana ikiye katlandığını belirtmişti.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi de dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin son 4 aylık petrol ihracatından elde ettiği gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 580 arttığını söylemişti.