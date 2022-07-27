Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, balık tutarken suya düşen köy muhtarı M. Tokdemir, boğuldu.
Olay, dün gece Musabeyli'ne bağlı Dutluca köyünde meydana geldi. Afrin Çayı kenarında balık tutan Kaynaklı köyü muhtarı M. Tokdemir, dengesini kaybederek suya düştü.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı M. Tokdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tokdemir'in cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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