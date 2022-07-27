Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesinde 10 ev hanımının katılımıyla gerçekleşen yarışmada, yarışmacı hanımlar tarhanalarını en güzel şekilde Jüri üyelerine sunmanın telaşıyla güzel anlar geçirdiler.

Jüri üyeleri tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakarak puanlama yaptılar. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tarhana Pişirme yarışmasında Nuray Dizmanoğlu 2022 yılı Tarhana Pişirme Yarışması birincisi olurken, Havva Ünalan ikinci, Filiz Yıldız ise üçüncü oldu.

Birinciye 2 bin 500 lira ve 3 gün Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi’nde tatil, ikinciye bin 500 lira ve 2 gün Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi’nde tatil, üçüncüye bin lira ve 1 gün Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi’nde tatil ödülleri takdim edilerek, yarışmaya giren tüm yarışmacılara teşekkür edildi.

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı AA Muhabirine, “Bu gün Gediz’e geldik, güzel bir yarışma yapıldı tarhana yarışması. Tarhana çok önemli, tarhana niye önemli beslenme açısından çok önemli. Bizim Türk mutfağında çorba kültürü çok önemli. Çok farklı çorbalar var Anadolu da çok farklı bölgelerde çorbalar var ama tarhananın yeri bir başka. Beslenme açısından çok önemli. Gıda da bir olay çok önemli, ne yaparsanız yapın hammadde ne kadar kaliteliyse son ürün mutfakta o kadar iyi olur, yani iyi hammadde olacak ki tarhanada iyi olsun ve bunu da mutfakta doğru depolayacaksınız, doğru pişireceksiniz ki faydalarından yararlanalım. Bu bir zincir bu zincirin bir yeri koparsa sonuçta alacağımız şeyler zayıflar. Esasında Türk Mutfak Kültüründeki tarhananın öneminin herkesçe kavranılması, herkese anlatılması çok çok önemli. Bu tür yarışmalar, organizasyonlar tarhananın tanıtılması için çok önemli yararlar veriyor. Umarım gelecek yıllarda artırılır ve herkes bir şekilde sofrasına tarhanayı koymaya gayret eder. Jüri Üyesi Arife Azmanoğlu ise, 30 senedir tarhana ürettiğini ve tarhana imalatçısı olduğunu söyledi. Gediz’de her sene her evde tarhananın mutlaka yapıldığını, tarhana yapılmayan evin olmadığını dile getirdi. Tarhana pişirme yarışması birincisi Nuray Dizmanoğlu da, yarışmayı organize eden herkese çok teşekkür etti.