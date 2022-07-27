Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fed faizi 75 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırdı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırdı.https://t.co/AeyNNWxbc2 pic.twitter.com/BsMQGUyM5T— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2022
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