Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta Sadr destekçileri parlamentoyu bastı
[Fotograf: AA]
Irak'ta Sadr Hareketi yanlıları, başkent Bağdat'ta İran destekli başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto etti. Yeşil Bölge'deki bariyerleri aşan grup Meclis binasına girdi.
Sadr Hareketi destekçileri Bağdat’ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı’nda toplandı.
Diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'nin kapısına yürüyen yüzlerce kişi, Sudani aleyhinde slogan attı.
Göstericiler Yeşil Bölgedeki beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi göstericilerden kamu ve özel mallara zarar vermemelerini, Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini istedi.
Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.
Etiketler: Irak Son Dakika
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