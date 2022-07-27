Litvanya İçişleri Bakanlığı Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin ülkeye giriş yasağına ilişkin açıklama yaptı:

"Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini reddettiği; Rusya'nın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eden saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişi yasaklandı."

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada da Patrik Kirill'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın en büyük destekçilerinden biri olduğu belirtildi.