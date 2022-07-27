Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de ters dönerek alev alan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Aden Adde Uluslararası Havaalanı’nda, bu ayın ortalarında ters dönerek alev alan uçağın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Somali yerel basını, Juba Havayolları'na ait uçağın Baidoa şehrinden gelen iç hatlar uçağı olduğu bilgisini paylaşmıştı.
Acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu 30 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği duyurulmuştu.
Olay anına ilişkin görüntüler yeni ortaya çıktı.
Etiketler: Somali Uçak Kazası
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