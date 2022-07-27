Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden COVID-19'u atlattı
COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam ve bu sabah yaptırdığı COVID-19 testinin "negatif" çıktığı ve neredeyse bütün semptomlarının geçtiği duyuruldu.
Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.
O'Connor Biden'a uygulanan 5 günlük "Paxlovid" tedavisinin tamamlanmasının üzerinden 36 saat geçtiğini ve Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının yok olduğunu aktardı.
Biden'a dün akşam ve bu sabah iki test yapıldığını aktaran O'Connor söz konusu testlerin sonucunun "negatif" geldiğini duyurdu.
Öte yandan test sonuçlarının gelmesinin ardından Beyaz Saray'ın günlük programı güncellendi ve Biden'ın yerel saat ile 11.30'da Beyaz Saray bahçesinde bir konuşma yapacağı aktarıldı.
Etiketler: ABD Joe Biden Koronavirüs
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