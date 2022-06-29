AK Parti tarafından uzun zamandır hazırlıkları süren e-ticaret kanunu teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenleme ile haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilecek. Elektronik ticaretin dengeli büyümesi ve gelişmesinin sağlanması amacıyla pazar yerlerine bazı kriterler getirilecek.

Düzenlemeye göre, firmalar piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunamayacak.

15 maddelik teklifle hem tüketicinin korunması sağlanacak, hem de güvenli alışveriş için yeni kurallar getirilecek.