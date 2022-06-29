Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 01:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektronik ticarete yeni düzenleme
[Fotoğraf: AA]
AK Parti, e-ticaret teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle, haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmek için somut adımlar atılacak.
AK Parti tarafından uzun zamandır hazırlıkları süren e-ticaret kanunu teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenleme ile haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilecek. Elektronik ticaretin dengeli büyümesi ve gelişmesinin sağlanması amacıyla pazar yerlerine bazı kriterler getirilecek.
Düzenlemeye göre, firmalar piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunamayacak.
15 maddelik teklifle hem tüketicinin korunması sağlanacak, hem de güvenli alışveriş için yeni kurallar getirilecek.
Etiketler: İnternet Online Alışveriş Alışveriş
Son Haberler
- 02:05
- 01:25
- 00:57
- 00:59
- 00:47
Sıradaki Haber
Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak tanımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz