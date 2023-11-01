Elektronik perakende firmalarına yönelik soruşturma tamamlandı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY OPET Havacılık Yakıtları AŞ ile aracılık faaliyetinde bulunan Triple Star Aviation Ltd.'nin özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada, anılan firmaların kanunu ihlal etmediklerine, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Elektronik perakendecilere yönelik soruşturma

Öte yandan elektronik perakende alanında faaliyet gösteren Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ'nin rekabete hassas verilere yönelik bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Kurul, anılan teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığını oybirliğiyle karara bağladı.