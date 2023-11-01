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Ekonomi
AA 01.11.2023 12:23

Türk havacılık şirketi bölgesel yolcu uçağı yapacak

Eğitim ve genel maksat uçağı TROY T400'ü geliştiren Türk havacılık şirketi, bu kez bölgesel yolcu uçağı tasarımına imza attı. 19 yolcu kapasitesine sahip, 3 bin 700 kilogram yük taşıyabilecek uçağın, 2 bin 200 kilometre menzile ulaşması öngörülüyor.

Türk havacılık şirketi bölgesel yolcu uçağı yapacak

UÇAKSAN, geniş gövdeli bölgesel bir yolcu uçağı geliştirmek amacıyla Dragut Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile bakım maliyeti düşük, yakıt tüketimi uygun ve geniş gövdeli bir uçağın ortaya çıkarılması amaçlandı.

Bu kapsamda yolcu taşımacılığı görevi için 19 kişilik kapasiteye sahip uçak tasarlandı. Uçak, bu görevinin yanında yangın söndürme, kargo ve askeri taşımacılık gibi rolleri de üstlenebilecek şekilde planlandı.

Bölgesel yolcu uçağının kanat genişliğinin 15,33 metre, yüksekliğinin 4,58 metre, kanat alanının 25 metrekare olması öngörülüyor.

Maksimum kalkış ağırlığı 7 bin 700 kilogram olacak uçak, 3 bin 700 kilogram yük taşıyabilecek. Saatte 480 kilometre maksimum hıza, 420 kilometre seyir hızına sahip uçak, 2 bin 200 kilometre menzille görev yapabilecek.

2 kişilik uçakla başlayan çabalar giderek büyüdü

UÇAKSAN Üst Yöneticisi Emre Balcı, yaptığı açıklamada, genel havacılık alanında 2018'den bu yana faaliyet yürüttüklerini söyledi.

İlk olarak 2 kişilik eğitim uçağı projesinin tasarım ve üretimi ile işe başladıklarını ifade eden Balcı, ilerleyen aşamada bu uçağı 4 kişilik hale getirdiklerini belirtti.

Daha sonra insansız kargo uçakları geliştirdiklerini anlatan Balcı, bu araçların başarılı uçuşlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"İlk prototipin başlangıç tarihinden itibaren 4 sene içerisinde çıkmasını bekliyoruz"

Bundan 2 yıl önce 19 kişilik yolcu uçağı üzerine tasarım çalışmalarına başladıklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Uçağımız muadillerine göre daha geniş gövdeli tasarlandı. Hedefimiz bölgesel uçak sektöründeki açığı yerli bir uçakla kapatmaktı. Uçağımız yolcu uçağının haricinde kargo uçağı, yangın uçağı, ambulans uçak ve askeri uçak olarak kullanılabilecek. Projenin ön konsept tasarımları tamamlandı. Detay tasarımlara geçilecek. İlk prototipin başlangıç tarihinden itibaren 4 sene içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Bundan 2 sene önce bir havacılık firması ile ortak olarak başlaması öngörülmüştü. Diğer firma vazgeçtiği için proje dondurulmak zorunda kaldı. Yatırım bütçesini sağladığımız takdirde tekrar projeyi canlandırmayı düşünüyoruz."

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